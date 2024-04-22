Москва, 22 апреля, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля арестовал Исахана Аббасова, ещё одного фигуранта дела об убийстве жителя столицы Кирилла Ковалёва из-за спора о парковке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении Аббасова Исахана Бахтияра оглы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня 2024 года», — сказали ТАСС в суде.

Исахану Аббасову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 УК РФ, п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (посредничество в убийстве). Фигурант — сын ранее арестованного Бахтияра Аббасова, который является дядей предполагаемого убийцы Шахина Аббасова. По данным следствия, Исахан помог Шахину найти автомобиль, на котором тот уехал за пределы столичного региона.

В суде уточнили, что все шестеро фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке арестованы.

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Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Замоскворецкий суд Москвы, помимо Шахина Аббасова, арестовал также его отца Низами Аббасова, дядю Бахтияра Аббасова, а также Нахида Гусейнова. Ещё один фигурант дела объявлен в розыск.

17 апреля прокуратура Москвы сообщила, что около подъезда жилого дома на Краснодарской улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его объявили в федеральный розыск. 19 апреля прокуратура Москвы сообщила о его задержании. Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться были его братья.

22 апреля следственные органы ходатайствовали об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Аббасов при рассмотрении ходатайства возражал против ареста, заявив, что не хотел убивать, «но так получилось».

Следователи в ходе рассмотрения дела в суде 22 апреля также сообщили, что отец обвиняемого в убийстве пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.