Вашингтон, 22 апреля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву, сказано в заявлении, распространённом 22 апреля пресс-службой Белого дома.

Whitehouse.gov

Байден и Зеленский провели 22 апреля телефонный разговор.

«Президент Байден сообщил, что, как только Сенат одобрит дополнительное финансирование на нужды в сфере национальной безопасности и он (Байден — Прим. ред.) подпишет закон, его администрация в короткие сроки предоставит новый внушительный пакет военной помощи для удовлетворения потребностей Украины на поле боя и в противовоздушной обороне», — сказано в заявлении.

Байден также отметил, что поддержка со стороны США будет способствовать поддержанию финансовой стабильности на Украине, восстановлению критической инфраструктуры и реализации реформ, необходимых для «евроатлантической интеграции», сообщила пресс-служба президента США.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.

Одобрение Конгрессом США пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.