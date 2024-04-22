Москва, 22 апреля, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Бывший боец СВО Александр Глазов, осуждённый ранее за склонение детей к суициду и вступивший позднее в ЧВК «Вагнер», рассказал ученикам 8 «Б» Котельниковской школы о своей службе в зоне спецоперации. Фотография с мероприятия была опубликована организацией «Боевое братство» ещё в октябре 2023 года, однако внимание на него в социальных сетях обратили только сейчас.

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По данным СМИ, в марте 2019 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Глазова к шести годам колонии строгого режима по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

В «Боевом братстве», в свою очередь, подтвердили, что на фотографии рядом со школьницей стоит именно Глазов.

«Да, это он. Но он был на СВО в составе подразделения «Вагнер». Искупил свою вину. Награжден государственной медалью «За отвагу» и медалями ДНР — «За отвагу» и «За взятие Бахмута». Ранен — без глаза, без пальцев», — рассказали в организации.

Представительница школы рассказала RTVI, что организаторы мероприятия не были осведомлены о судимости экс-бойца СВО.