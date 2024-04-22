Киев, 22 апреля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной об урегулировании конфликта возможны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому журналисту Гуго Траверу.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Так Зеленский ответил на вопрос о возможных итогах так называемой «мирной конференции» по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне 2024 года. Он пояснил, что намерен обсуждать с Москвой собственный проект соглашения.

Глава киевского режима уточнил, что к этому времени будет подготовлен документ о разрешении всех вопросов. Он подчеркнул, что в нём будет видение положения дел с украинской стороны. Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Киев найдёт «правильное» время, чтобы передать предложение противнику и обсудить его с ним.

В марте 2024 года глава киевского режима впервые допустил проведение переговоров с Москвой до выхода Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). Ранее такая возможность Киевом исключалась. Однако позже Зеленский вновь отверг проведение таких переговоров.

Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал ИА Регнум, что слова главы киевского режима о возможном начале переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта являются очередной пиар-кампанией. Подобные заявления Зеленский делает для зарубежных стран, чтобы показать, что тоже хочет мира.

Эксперт подчеркнул, что Владимир Зеленский прекрасно понимает, что Москва не будет рассматривать украинский проект соглашения.