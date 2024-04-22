Станица Шелковская, Чечня, 22 апреля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Станица Шелковская в Чеченской Республике получит статус города, сообщил 22 апреля глава региона Рамзан Кадыров.

Джалвади Малаев

Новый статус населённого пункта поможет развивать местные производства, а также повысить инвестиционную привлекательность региона, написал Кадыров в своём Telegram-канале.

«В ходе совещания я поручил председателю парламента ЧР (Чеченской Республики. — Прим. ред.) Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города. Это даст возможность решать возникающие вопросы местного назначения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность», — отметил глава Чечни.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхар, включающий в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Глава Чечни пообещал содействовать в развитии нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создавать благоприятные условия для бизнеса.

В феврале 2023 года занимавший тогда пост врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о начале строительства нового города на Арабатской стрелке, отделяющей залив Сиваш от Азовского моря. Предполагается, что в городе будут жить 30 тысяч человек, а вся инфраструктура в нём будет «современнейшей», подчеркнул Сальдо.