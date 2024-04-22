Берлин, 22 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Германия сорвала поставку киевскому режиму 400 колёсных бронемашин MRAP. Об этом 22 апреля написала газета Bild.

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Отмечается, что немецкое федеральное правительство заказало 400 единиц бронетехники на сумму 315 млн евро у компании Flensburger Fahrzeugbau.

Предполагалось осуществлять поставки партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года, но до сих не было поставлено ни одной машины. При этом контракт сократили сначала до 200, а затем до 100 единиц.

Издание сообщает, что фирма занимается крупноузловой сборкой из американских комплектующих, но она столкнулась с ограничениями лицензии на экспорт из США в Германию, а также с проблемами сертификации противоминной защиты MRAP.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны нет зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно передать киевскому режиму.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.