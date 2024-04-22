Вашингтон, 22 апреля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Европейские военные могут быть размещены на территории Украины для защиты границ и критической инфраструктуры. Такое мнение высказал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье, написанной совместно с полковником армии США в отставке Алексом Кроутером, для американского журнала Foreign Affairs (FA).

Иван Шилов ИА Регнум

«Европейские лидеры должны серьёзно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов», — сказано в материале.

Матисек и Кроутер отметили, что европейские силы могут быть привлечены как к небоевым, так и боевым операциям, включая патрулирование границ Украины, а также защиты портов на берегу Чёрного моря.

При этом военные подчёркивают, что при приближении российских войск, европейские военные «будут иметь право защищать себя и открыть огонь».

Из-за того, что во многих странах мира считают, что Североатлантический альянс (НАТО) является агрессором в военном конфликте на Украине, следует отправить именно европейские войска на Украину, а не альянса, пишут авторы публикации.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля и в марте сделал ряд заявлений о возможной отправке западными странами войск на украинскую территории. Газета Le Monde 14 марта сообщила, что Макрон в ходе публичного мероприятия заявил о планах отправить французских военных в Одессу.

В марте директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии сведений о намерении Франции отправить 2 тыс. военных на Украину. Он напомнил о печальной судьбе всех завоевателей, приходивших в Русский мир, и пригрозил, что французских военнослужащих ждёт то же самое.

Посол России во Франции Алексей Мешков 7 апреля заявил, что Макрон своей непоследовательной политикой вынуждает Москву готовиться к худшему варианту отношений с Парижем. Дипломат отметил, что в случае отправки французских военных на Украину возникнет угроза в первую очередь для них самих.

Президент России Владимир Путин указал по поводу различных воинственных заявлений Макрона в последнее время, что у французского руководства есть какая-то обида на Москву. Возможно, это связано с политикой России в Африке, предположил лидер России.