Берлин, 22 апреля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf, сообщил 22 апреля официальный представитель ведомства Тобиас Костух.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проверка проводится из-за появления в СМИ сообщений о том, что материалы Knauf использовались Россией при восстановлении Мариуполя (ДНР), сказал Костух «РИА Новости».

«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — заявил представитель прокуратуры.

Ранее новостной портал немецкого телеканала ARD сообщил, что продукция двух немецких компаний (Knauf и WKB Systems) использовалась в ходе работ по восстановлению Мариуполя. Министерство экономики Германии призвало прокуратуру провести расследование. Представители Knauf заявили, что намерены передать бизнес в России местному менеджменту. Будет ли проводиться проверка в отношении WKB Systems, в прокуратуре не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Мастер-план восстановления всего города предполагает работы до 2035 года.

В конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.