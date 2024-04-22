Москва, 22 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном начале переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта являются очередной пиар-кампанией. Такое мнение 22 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский всю свою карьеру занимается пиаром и не умеет больше ничего. Были анонсированы абсолютно бессмысленная «мирная конференция по Украине» без участия одной из сторон и предложения, которые не могут служить основой для начала переговоров. Подобные заявления Зеленский делает для зарубежных стран, чтобы показать, что тоже хочет мира. Это заявление является очередной пиар-кампанией. Это обман зарубежных стран», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Жарихин, Зеленский прекрасно понимает, что Москва не будет рассматривать украинский проект соглашения.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 22 апреля в интервью французскому журналисту Гуго Траверу заявил о возможности начала переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Так он ответил на вопрос о возможных итогах так называемой «мирной конференции» по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне 2024 года. Обсуждать с Москвой глава киевского режима намерен собственный проект соглашения.

В марте 2024 года глава киевского режима впервые допустил проведение переговоров с Москвой до выхода Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). Ранее такая возможность Киевом отвергалась. При этом позднее Зеленский вновь отверг возможность проведения таких переговоров. Кроме того, на Украине продолжает действовать официальный запрет на ведение переговоров с руководством России.

Правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что конференция по Украине состоится в городе Бюргеншток в июне 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этой конференции. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине, но, поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.

Зеленский представил в ноябре 2022 года так называемую «формулу мира». Она включила в себя в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. В МИД России подчеркнули, что «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что на сегодняшний день в мире существует по меньшей мере десять мирных планов по урегулированию конфликта на Украине. Министр уточнил, что шесть или семь планов по мирному разрешению ситуации на Украине — публичные, а остальные пока засекречены.