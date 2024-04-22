Лозанна, Швейцария, 22 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Ситуации с китайскими пловцами, попавшимися на триметазидине, и российской фигуристкой Камилой Валиевой несопоставимы, заявил на пресс-конференции 22 апреля главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.

Иван Шилов ИА Регнум Камила Валиева

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже. Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приёма триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — сказал он журналистам.

Ещё одно отличие дела Валиевой, по его словам, в том, что первоначальная версия фигуристки, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина.

«Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае с китайскими пловцами у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — добавил Вайцель.

Ранее газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания.

Как передавало ИА Регнум, 29 января CAS вынес решение по делу Камилы Валиевой, удовлетворив запрос WADA о четырёхлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки обнаружили следы запрещённого препарата триметазидина.

Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После этого сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

Согласно тексту мотивировочной части решения CAS, защита Валиевой настаивала на версии о попадании триметазидина в организм спортсменки из-за дедушки, который приготовил ей десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. Однако в суде признали эти показания недостаточными для оправдания, заявив, что родственник Валиевой не смог предоставить каких-либо доказательств покупки препарата.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 января заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Решение суда является политизированным, отметил представитель Кремля. Позднее Песков также заявил, что члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.