Москва, 22 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Бывший молодой человек волейболистки Арины Михайлиной рассказал ИА Регнум, почему девушка могла пойти на самоубийство. По словам баскетболиста Ильи Капралова, на Арину в последнее время свалилось много проблем: серьёзная травма, мешающая карьере, и экзамены в университете. Илья сообщил, что её новый возлюбленный, с которым девушка рассталась незадолго до трагедии, не мог адекватно её поддержать.

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22 апреля стало известно о смерти 21-летней волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной. Тело девушки нашли вечером 21 апреля около здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы. Незадолго до смерти Арина переписывалась со своим парнем Максимом. В её сообщениях молодой человек заметил странный тон, девушка будто пыталась с ним проститься. Он даже вызвал для Арины наряд скорой помощи и сам отправился в общежитие. На момент прибытия медиков девушка, сказала что не нуждается в помощи. Тело Арины нашли после того, как врачи уехали.

Связаться с Максимом ИА Регнум не удалось, молодой человек не берёт трубку. Но бывший парень волейболистки капитан команды по баскетболу при Кафедре теории и методики баскетбола Российского Университета спорта Илья Капралов рассказал, как жила Арина и почему она могла совершить суицид. Илья давно знал девушку и поддерживал с ней тёплые отношения даже после расставания. Молодой человек был в курсе спортивных трудностей девушки, но не ожидал, что она решится на суицид.

«Никто такого не ожидал. Мне очень больно. Я нахожусь в отчаянии! Познакомились мы с Ариной случайно, она пришла ко мне на игру. И вот завязались отношения. 3 года мы были вместе, потом мы расстались, но поддерживали очень хорошие отношения. Переписывались, созванивались, она была важным человеком для меня», — рассказал молодой человек.

Илья также предположил, почему Михайлина могла покончить с собой. По его словам, на девушку разом навалилось очень много проблем.

«20 апреля у них с нынешним молодым человеком Максимом случилась ссора, и Арина решила переехать от него обратно к себе в общежитие. Они вместе полгода прожили, но отношения у них были странные. С появлением Максима мы с Ариной резко перестали общаться. Он ей запретил и заблокировал меня и у себя, и у неё везде», — объяснил Илья.

По его словам, у Арины были проблемы со здоровьем, из-за которых она была вынуждена пропустить сезон.

«Недавно она планировала прооперировать колено. Я стал узнавать, в какой больнице, хотел навестить её. Но не смог, потому что меня везде заблокировали. Колено ей в итоге прооперировали. Но из-за долгой реабилитации она не могла открыть сезон, он как раз весной начинается и длится до конца лета. То есть целый сезон она потеряла и очень переживала по этому поводу», — говорит Илья.

Кроме того, Арина Михайлина переживала и по поводу предстоящих государственных экзаменов.

«У неё 4-й курс в университете, она очень боялась экзаменов. Ей нужна была поддержка, но её молодой человек и сам эту поддержку не оказывал и лишил её близких друзей. Он дизайнер, к спорту отношения не имеет, и сам наверняка не представляет, что такое переживания профессиональных спортсменов», — добавил Илья.

Парень рассказал, что, по словам соседей по общежитию, в день трагедии Арина вела себя как обычно и ничто не выдавало её намерений.