Красногорск, 22 апреля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. У волейболистки Арины Михайлиной, выступавшей за подмосковную команду по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово», не наблюдалось суицидальных наклонностей. Она была успешной спортсменкой из благополучной семьи, рассказала главный тренер команды Наталья Урядова.

«Наклонностей (суицидальных) не было, это для нас шок и удар. Никто не ожидал, даже подумать не мог. Есть какие-то дети, которые склонны, за ними глаз да глаз. А это абсолютно здоровый ребёнок-спортсмен из благополучной семьи. Успешный спортсмен. Как обухом по голове, все в шоке. Ничто не предвещало», — приводит слова Урядовой ТАСС.

Также Урядова уточнила, что узнала о смерти Михайлиной в день её гибели. Ей позвонили и сказали, что нужно установить личность девушки. О том, что Арина за несколько часов до этого рассталась с молодым человеком, и это могло стать причиной её ухода из жизни стало известно позже, пояснила тренер.

Как передавало ИА Регнум, волейболистка Арина Михайлина, выступавшая за подмосковную команду по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово», скончалась в возрасте 21 года. Об сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Тело спортсменки нашли накануне вечером возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.

Арина Михайлина была игроком молодёжной сборной РФ. В 2018 году в составе команды выиграла первенство России среди девушек до 17 лет, в 2019 году завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо — Водный Стадион», «Заречье».