Казанский район, Тюменская область, 22 апреля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. В деревне Малая Ченчерь Казанского района Тюменской области обнаружили редкую для этих мест рыбу, местный житель сумел руками поймать амурского вьюна, передаёт 22 апреля издание Ura.ru.

В одном из местных чатов житель по имени Николай опубликовал фотографию своего улова и спросил, знает ли кто-нибудь, что это за рыба.

Участники обсуждения предположили, что на кадрах — амурский вьюн, которого принесло в Тюменскую область паводком из Казахстана.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 апреля оперативные службы сообщили, что в России четвёртый день подряд сокращается количество жилых домов, подтопленных в результате паводка. По состоянию на утро 22 апреля в 190 населённых пунктах и 172 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что на 537 меньше, чем днём ранее.

В Оренбургской области паводковая ситуация стабилизировалась, при этом на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется, сообщило в этот же день МЧС.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.