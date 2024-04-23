Москва, 23 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В Москве полиция задержала актёра и модель Евгения Агафонова, у которого при себе нашли более килограмма кокаина. Мужчина был рекламным лицом многих российских и зарубежных брендов. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

PepsiCo

Днём 9 апреля в Люберцах сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки Haval, за рулём которого находился 37-летний манекенщик Евгений Агафонов. Мужчину просили предъявить документы и открыть багажник для проверки содержимого.

«В ходе осмотра остановленной на улице 8 Марта автомашины Haval F7X, в багажнике обнаружен и изъят полимерный свёрток, в котором находилось 1006 грамм наркотического вещества. Экспертиза подтвердила, что вещество является кокаином», — рассказал собеседник агентства.

По данным ИА Регнум, перед задержанием за Агафоновым какое-то время следил отдел по борьбе с наркотиками. Полицейские знали, что манекенщик должен будет забрать «товар» в определённое время, уточнил источник. 10 апреля в отношении Евгения было возбуждено уголовное дело за оборот наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). За это ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Евгений Агафонов — звезда подиумов и рекламы. Он участвовал в съёмках коллекций одежды известных российских брендов и зарубежных. Агафонов снимался для брендов «Снежная королева», российского сегмента одежды JOHN DOUGLAS, Kanzler, Pepsi, Carte Noire и многих других. Примечательно, что Евгений Агафонов снимался в рекламном ролике Haval F7X, именно на таком автомобиле мужчина и был задержан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёра сериала «Папины дочки» Юрия Яковлева задержали с мефедроном в Москве. Он попытался избавиться от свёртка, но полицейские это заметили.