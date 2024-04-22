Москва, 22 апреля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля арестовал Низами Аббасова, отца Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке.

РИА Новости/Илья Питалев Шахин Аббасов

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Низами меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — огласила соответствующее решение судья.

Защита Аббасова просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что Низами Аббасову в суде понадобилась помощь переводчика из-за трудности изъясняться на русском языке. По данным следствия, мужчина незаконно получил российское гражданство. Во время обысков в доме у Низами Аббасова были обнаружены более 70 млн рублей, при этом официальный заработок мужчины составляет около 80 тыс. рублей в месяц. Следствие также уточнило, что Низами может быть причастен и к другим преступлениям.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Замоскворецкий суд Москвы, помимо Шахина Аббасова, арестовал на два месяца его дядю — Бахтияра Аббасова, а также другого фигуранта дела — Нахида Гусейнова.

17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Помимо Аббасова, силовики задержали отца, друга и дядю подозреваемого. Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья.

Позже дело переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

По месту жительства Аббасова, а также у лиц из его окружения прошли обыски. В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли 44 млн рублей. Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет.