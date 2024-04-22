Москва, 22 апреля, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты за сверхурочную работу. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Юлия Карнаева ИА Регнум

Отмечается, что федеральный закон вносит изменения в Трудовой кодекс. В нём уточняется, что при исчислении оплаты за сверхурочную работу учитывается размер заработной платы, установленный действующими у работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Госдума приняла закон 10 апреля, а Совет Федерации одобрил его 17 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 апреля объявил о планах продолжить индексацию МРОТ в стране. В ближайшие годы, указал глава государства, минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, а к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

Российский лидер добавил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Как подчеркнул глава государства, рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов граждан.