Москва, 22 апреля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актёра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Сергей Безруков

Согласно документу, Безруков награждён за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

В настоящее время Безруков является художественным руководителем Московского губернского драматического театра.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Путин наградил генерального директора музеев Московского Кремля Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Она получила награду за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.

Путин 3 января наградил и. о. ректора «Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой» Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за развитие культуры и искусства.