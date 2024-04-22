Париж, 22 апреля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Директор французского издательства Talma Патрик Пазен подал в суд на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В эфире радиостанции Kernews он объяснил, что поступил так из-за обмана генсека и его провокации конфликта на Украине.

ТАСС/AP Photo/Virginia Mayo Йенс Столтенберг

Патрик Пазен рассказал, что 19 января 2022 года глава Североатлантического альянса в интервью Der Spiegel заявил, что никаких договорённостей о нерасширении НАТО на восток в 1990 году не существовало. При этом директор издательства указал, что многочисленные документы говорят об обратном, в том числе опубликованный на официальном сайте текст от 17 мая 1990 года, в котором блок обязуется не продвигаться дальше границ Германии. Пазен подчеркнул, если бы Столтенберг заявил, что Украина не соответствует критериям альянса, это могло бы привести к снижению напряжённости.

Кроме того, издатель в своём иске объяснил, что Украина напала первой, когда после «Майдана» в 2014 году начала так называемую антитеррористическую операцию против двух регионов Донбасса, которые объявили о независимости в полном соответствии с международным правом.

Также Патрик Пазен сообщил, что в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский и руководители стран Запада были уверены, что Россия нападёт в ночь с 15 на 16 февраля. По его мнению, после того, как этого не произошло, Украина сама начала массированные обстрелы Донбасса. Также французский издатель указал на зафиксированные в отчётах ОБСЕ нарушения перемирия, в том числе с использованием тяжёлого вооружения, запрещённого Женевской конвенцией.

Он подчеркнул, что ни генсек НАТО Йенс Столтенберг, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни президент Франции Эммануэль Макрон не вмешались, хотя должны были гарантировать соблюдение мирных соглашений.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в декабре 2023 года заявил, что если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских договорённостей, то конфликт в Донбассе постепенно сошёл бы на нет.

В декабре 2022 года глава государства заявил, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения и того же добивался от украинских властей. Он подчеркнул, что Россию просто обманывали.