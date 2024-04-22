Мадрид, 22 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил полковник запаса армии Испании Франсиско Рубио в интервью газете Razon.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, конфликт России и Украины в конечном счёте закончится мирным соглашением. Однако Запад не может согласиться на поражение Украины, поскольку с точки зрения европейской безопасности «было бы неудачей, если бы Россия одержала победу в конфликте».

«Проблема в том, что Украина не в состоянии победить. Поэтому наступит момент, когда обе стороны сочтут меньшим злом достижение соглашения», — сказал Рубио.

При этом, уточнил офицер запаса, в результате подписания соглашения Украине придётся потерять определённые территории.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля газета Politico написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона всё ещё готова к проведению переговоров по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не прерывала диалог, это сделал Киев по прямой команде от США и Британии.