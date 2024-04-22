Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 22 апреля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Состояние полицейского, раненного в результате нападения в Карачаево-Черкесии, стабильно тяжёлое. Об этом заместитель главного врача карачаевской больницы Лариса Батчаева сообщила 22 апреля «Известиям».

Кадр из видео

Она уточнила, что мужчина получил множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову и шею. Пациента решено перевести в республиканскую больницу.

«Нужна помощь нейрохирургическая», — пояснила Батчаева.

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Как сообщало ИА Регнум, два сотрудника полиции погибли в результате нападения в Карачаевске, третий был госпитализирован с ранениями. Злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы.

В республике ввели план «Сирена», возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов.