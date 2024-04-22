Москва, 22 апреля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Следствие установило ещё одного, седьмого подозреваемого по делу об убийстве в результате конфликта из-за парковки в Москве, сообщила 22 апреля на заседании суда представитель следствия.

Кадр из видео

Установленный подозреваемый находится в розыске.

«Установлен ещё один подозреваемый, но он находится в розыске», — цитирует следователя ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля прокуратура Москвы сообщила, что около подъезда жилого дома на Краснодарской улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

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Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

Дело переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. В ходе обыска в квартире подозреваемого и при осмотре его машины правоохранители изъявили крупные суммы денег и пневматический пистолет.

Предполагаемый убийца был задержан в Ростовской области. Кроме того, правоохранители задержали дядю подозреваемого. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья, в этом они признались во время допроса.

22 апреля суд арестовал трёх фигурантов дела, в том числе предполагаемого убийцу. Представители следствия в ходе судебного заседания рассказали, что подозреваемые при попытке скрыться совершили и другие преступления, а отец предполагаемого убийцы пытался договориться с родственниками убитого и замять дело.