Москва, 22 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Москве переговоры с советником президента Сирии Али Мамлюком, сообщили 22 апреля в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Владимир Смирнов / ТАСС

Отмечается, что стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

Кроме того, Патрушев и Мамлюк рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, направленного на обеспечение безопасности и суверенитета Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта президент Сирии Башар Асад заявил, что решения, которые принимает президент России Владимир Путин, возвращают РФ на международную площадку и восстанавливают равновесие сил. Он также отметил, что любые перемены в России скажутся в том числе на Сирии.

21 апреля Асад заявил, что Россия твёрдо противостоит Западу, а её победа в специальной военной операции на Украине исправит ход истории. Асад выразил уверенность, что Россия победит в этом противостоянии и это позволит снова объединиться братским народам.