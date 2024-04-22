Киев, 22 апреля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Прозванный координатором подрыва «Северных потоков» украинский полковник ВСУ Роман Червинский исчез. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов Червинского.

Полиция Украины Роман Червинский

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что точное место нахождения Червинского на данный момент неизвестно.

По словам юриста Константина Глобы, 19 апреля срок содержания Червинского под стражей в следственном изоляторе завершился. При этом суд отказался рассматривать его дело и не установил дату следующего заседания. После этого Червинского снова направили в СИЗО.

Глоба указал на то, что в изоляторе к Червинскому не пустили ни его супругу, ни адвокатов. Утверждается, что правоохранители обращались в киевский следственный изолятор с запросом о размещении Червинского, но там им отказали в его принятии без судебного решения о продлении меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября, в газете The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и европейские источники появилась информация, что координатором атаки на «Северные потоки» был Червинский. Он получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Сообщалось, что он занимался вопросами логистики и поддержкой команды из шести человек, арендовавших яхту и использовавших оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Червинский при этом не подтвердил свою причастность к терактам на газопроводах.

В свою очередь советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге отметил, что информация о причастности Червинского не соответствует действительности.

Через несколько дней немецкий министр обороны Борис Писториус отказался сообщать, от кого он впервые услышал имя Червинского. Он сказал, что пока не получит неопровержимые данные, ничего заявлять не будет.

Подрыв магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года. Сначала зафиксировали резкое понижение давления, затем на поверхности воды более суток наблюдалось огромное бурлящее пятно. Позже удалось установить факт подрыва газопровода в нескольких местах. В России возбудили уголовное дело, однако Дания, Швеция и Германия не допустили её к расследованию и объявили о начале собственного разбирательства.

Политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен считает, что операцией по подрыву «Северных потоков» руководили США, по крайней мере играли в ней очень большую роль. Расмуссен согласился с журналистом Сеймуром Хершем, что США сильно замешаны в этом деле и, возможно, спецназ Украины сыграл свою роль.

Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Президент России Владимир Путин 5 октября 2023 года на форуме «Валдай» заявил, что США — самый главный выгодополучатель от уничтожения «Северных потоков». Он пояснил, что Вашингтону выгодно отсутствие «Северных потоков», поскольку в Штатах не хотят конкуренции при поставках энергоносителей на европейский рынок.