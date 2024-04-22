Иглинский район, Башкирия, 22 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Иглинском районе Башкирии водитель Toyota Land Cruiser совместно с двумя сыновьями и ещё одним мужчиной избили компанию подростков, сообщила 22 апреля пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в публикации.

По версии следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель Toyota Land Cruiser, будучи недовольным поведением компании молодых людей, которые переходили дорогу, совместно с двумя сыновьями и впоследствии ещё одним мужчиной избили подростков. В результате инцидента, 17-летний подросток был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

«В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также дачи правовой оценки действиям всех участников конфликта», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Batash, школьники гуляли компанией из 10 человек. Внезапно их подрезала иномарка, из которой вышли несколько мужчин. Одному из них показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.

Кроме того, нескольких несовершеннолетних на другой машине вывезли на улицу Свердлова. Там им угрожали связями с авторитетными людьми. После издевательств подростков вытолкали из салона на остановку и нанесли удары ногами.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Пензе был задержан 18-летний молодой человек по подозрению в покушении на 15-летнего подростка. По данным следствия, днём ранее подозреваемый нанёс подростку несколько ударов ножом. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

12 апреля в Кургане задержали подозреваемого в нападении с ножом на несовершеннолетнего. Мужчина на момент преступления находился в нетрезвом состоянии. Он нанёс пострадавшему ножевые ранения. Опасности для здоровью несовершеннолетнего нет. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).