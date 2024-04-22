* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 22 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Слова начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) о трудном периоде для киевского режима, который, по его мнению, наступит с середины мая, могут быть восприняты как попытка напомнить о себе и своей роли, а также получить дополнительную помощь от союзников. Такое мнение 22 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Заявление Буданова о трудном периоде для ВСУ в мае больше похоже на самопиар и желание постоянно напоминать о себе, так как он не говорит ничего нового. Если посмотреть на его заявления, которые он регулярно делает, то видно, что он просто фиксирует сложившийся статус-кво. Своими словами он также отвечает на ожидания украинского общества: люди ждут наступления ВС России — кто-то со страхом, кто-то с надеждой. И эти ожидания Буданов также использует», — отметил военный эксперт.

Он напомнил, что от Буданова не зависит, начнётся наступление ВС России или нет. Решение будет приниматься в Москве, и о нём узнают только по факту, а не из заявлений начальника главного управления разведки Украины.

По словам Онуфриенко, это привычное нытьё киевского режима, которое звучит как минимум с лета 2023 года, после провала контрнаступления ВСУ. Киев постоянно жалуется на то, что если ему не помогут, то он потерпит поражение. Своё заявление Буданов сделал на фоне принятия законопроекта палатой представителей США о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Его слова рассчитаны на западных союзников Киева, чтобы они ускорили выделение помощи, так как помимо средств, выделенных Евросоюзом и США, есть индивидуальные программы помощи, рассчитанные на отдельные страны.

В свою очередь политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что ситуация в подразделениях ВСУ является плачевной. На линии боестолкновения Россия постоянно прорывает украинскую оборону, освобождая новые города. У Киева проблемы с набором новых боеспособных подразделений. Несмотря на это, можно сказать, что Буданов немного преувеличивает, поскольку его заявление прозвучало на фоне принятия законопроекта в США о выделении помощи Киеву в размере 61 млрд долларов. Выделение этих средств не поможет киевскому режиму, так как ВСУ не хватает людей, которые могли бы воевать. Поэтому всё чаще звучат заявления о возможных попытках поставки воинских подразделений некоторых стран — членов НАТО, отметил специалист.

По его словам, на этом фоне ВС России будут применять уже отработанную тактику наступления и окружений, сбережения личного состава.

«Буданов ничего нового не сказал. Однако, когда такой человек делает подобное заявление, нужно быть готовыми к каких-либо террористическим атакам, спланированным совместно с западными партнёрами Киева. Поставки оружия и выделение миллиардов долларов на поддержку боевых действий должны быть подкреплены каким-либо громким успехом или террористическим актом. Но в целом Буданов прав: у ВСУ сейчас ситуация гораздо сложнее, чем год назад», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украину ждёт довольно тяжёлая ситуация, проблемы будут с середины мая, причём это касается происходящего как на поле боя, так и во внутренней политике. По его словам, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдёт в крупное наступление в Донбассе. При этом он признал, что ВСУ уже давно испытывают системные проблемы.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер 20 апреля заявил, что российская армия в июле добьётся серьёзных военных побед на нескольких направлениях в зоне проведения СВО, что станет причиной возникновения тревоги у сторонников Украины. Эксперт отметил, что Конгресс США будет продолжать накачивать Киев деньгами, пока на Украине не закончатся способные воевать люди.

Обозреватель Forbes Викрам Миттал 21 апреля написал, что летнее наступление ВС России обернётся катастрофой для ВСУ. По его мнению, российские силы планируют вести обстрелы ракетами и беспилотниками энергетических объектов на контролируемой Киевом территории, чтобы лишить украинские войска возможности создавать и поставлять дроны на передовую, после чего, нарастив силы и доукомплектовав передовые подразделения, нанести удары.

Глава МИД России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что Москва убеждена в необходимости продолжения спецоперации. Он отметил, что российская сторона готова к переговорам, однако разговоры с Зеленским бессмысленны.

Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Предварительная сумма выделяемой Украине помощи — 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов выступили за, 112 — против. Законопроект направят в сенат, в случае утверждения его подпишет президент США Джо Байден.

Перед этим палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.