Москва, 22 апреля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Промышленность, сельское хозяйство и строительство являются наиболее перспективными отраслями для развития искусственного интеллекта в Узбекистане. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Иван Шилов, ИА REGNUM Узбекистан

Ведяхин отметил, что в Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям и развитию технологий, и уже сегодня технологии искусственного интеллекта трансформируют ключевые отрасли экономики и общественной жизни.

По словам топ-менеджера Сбера, развитие искусственного интеллекта невозможно представить без международного сотрудничества. Мировой рынок AI оценивается более чем в 200 млрд долларов, а к 2030 году его объём может достигнуть 1,85 трлн долларов. Искусственный интеллект влияет на все мировые процессы.

Мировым трендом является повышение ВВП страны за счёт развития технологии искусственного интеллекта и внедрения его в отрасли экономики, подчеркнул спикер. Для этого в первую очередь стоит сделать акцент на национальной инновационной системе, развитие которой требует финансирования со стороны государства.

Согласно открытым источникам, в 2023 году на инновации в Узбекистане было выделено 1,03 трлн сумов, или почти 8 млн долларов. Фонду финансирования науки и поддержки инноваций — 750 млрд сумов, или почти 6 млн долларов.

По мнению Александра Ведяхина, для Узбекистана одной из самых перспективных для развития AI является отрасль сельского хозяйства. В сфере строительства благодаря искусственному интеллекту проходит цифровизация рутинных процессов, появляются инновационные методы трекинга. Эта отрасль может стать площадкой для сотрудничества России и Узбекистана. А применение искусственного интеллекта повышает качество услуг и способствует кратному увеличению конкурентоспособности стран на международной арене, подчеркнул спикер.

«ИННОПРОМ» становится лидирующей площадкой, на которой обсуждаются промышленность и современные технологии. Сбер активно работает с Узбекистаном и мэрией Ташкента в этом направлении», — отметил Александр Ведяхин. Он добавил, что Сбер готов делиться своими технологиями в различных областях: здравоохранении, образовании, строительстве, сельском хозяйстве, управлении городским хозяйством и других важных сферах.