Москва, 22 апреля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля арестовал на два месяца Бахтияра Аббасова по делу об убийстве из-за спора о парковке.

РИА Новости/ Илья Питалев Шахин Аббасов

Бахтияр Аббасов — дядя Шахина Аббасова, предполагаемого убийцы, и отец ещё одного фигуранта дела — Шахрата Аббасова.

По ходатайству следствия Бахтияр Аббасов арестован до 18 июня.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Бахтияру меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — цитирует решение суда «РИА Новости».

Обвиняемый в ходе заседания не признал вину, заявив, что после предполагаемого совершения его племянником преступления не видел его и не звонил ему. Следователь в свою очередь отметила, что вина Бахтияра Аббасова подтверждается биллингом его телефона и крепкими родственными связями Аббасовых.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля прокуратура Москвы сообщила, что около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

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Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

Дело переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли 44 млн рублей. Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Позднее прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в Ростовской области.

Кроме того, правоохранители задержали дядю подозреваемого. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья, в этом они признались во время допроса.

22 апреля суд арестовал предполагаемого убийцу и ещё одного фигуранта дела Назида Гусейнова. Представители следствия в ходе судебного заседания рассказали, что подозреваемые при попытке скрыться совершили и другие преступления, а отец предполагаемого убийцы пытался договориться с родственниками убитого и замять дело.