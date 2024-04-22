Москва, 22 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Крупная дорожная развязка появится на пересечении двух новых шоссе в Москве — Филимонковского и Ракитки. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 22 апреля в Telegram-канале.

Юрий Смитюк/ТАСС

Благодаря развязке светофоры не будут мешать движению на этом участке. Исчезнут пробки, особенно на выезде из посёлка Марьино, а на шоссе Ракитки появится удобный разворот, отметил он.

В рамках проекта запланировано строительство эстакады вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), съезд на перспективную 3-ю очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка.

Кроме того, предусмотрено строительство разворотного съезда на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе и автомобильной парковки в районе новой развязки. Ожидается, что развязку введут в эксплуатацию в 2027 году, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин также заявил о создании пяти тематических маршрутов в парке «Яуза». Основные работы по созданию парка завершатся в 2024 году.