Вашингтон, 22 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Власти США могут пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год президентских выборов, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я боюсь, что в этом году из-за выборов те, кто даёт советы (президенту США Джо) Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остаётся, — это применить ядерное оружие малой мощности, это послужит русским хорошим уроком», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его мнению, власти Соединённых Штатов могут пойти на это из-за того, что поражение Украины не позволит одержать действующему президенту Байдену победу на выборах главы государства и после этого администрации американского лидера не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться тюрьмой для них.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена в 2024 году втянет США в полномасштабную войну с Россией для того, чтобы удержаться у власти.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существования государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.

Глава государства неоднократно подчёркивал, что в военной доктрине России не предполагается превентивного ядерного удара, а только нанесение ответного удара. Он пояснил, что в случае применения агрессора ядерного оружия против России удар возмездия будет неизбежным.