Воронеж, 22 апреля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Тело третьего бойца СВО из Чувашии, который находился в затонувшем в Воронежской области автомобиле, обнаружили в реке Дон. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба следственного управления СК по региону.

МЧС России

Труп мужчины 1964 года рождения нашли накануне вечером вблизи села Красногоровка Богучарского района. При себе у него были документы, удостоверяющие личность.

«У следствия имеются основания полагать, что это мужчина, который находился за рулём автомобиля, ранее обнаруженного в реке Дон», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Воронежской области в реку Дон упал автомобиль ВАЗ 21 014 с тремя бойцами из Чувашии, которые возвращались из зоны СВО. Тела мужчин 33 и 28 лет нашли в ходе поисков, судьба третьего оставалась неизвестной. По факту ДТП возбудили уголовное дело.