Саратов, 22 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта, сообщила 22 апреля пресс-служба правительства региона в своём Telegram-канале.

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В публикации уточняется, что ДТП произошло на проспекте 50 лет Октября, там столкнулись три легковых автомобиля и автобус маршрута № 53.

«По предварительным данным, пострадали 4 человека — 2 водителя автомобилей и 2 пешехода, они доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры области, ДТП произошло напротив ТРЦ «Тау Галерея». Там столкнулись автобус и три автомобиля, водитель одного из которых — «Лады Весты» — от удара потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, в результате пострадали водители и граждане, стоявшие на остановке.

Установление всех обстоятельств ДТП находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта в Геленджике маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником. В пресс-службе городской администрации информировали, что в микроавтобусе находились девять пассажиров, шесть из которых получили травмы различной тяжести.

27 марта автобус, у которого отказали тормоза, устроил массовое ДТП на улице Дзержинского в Курске. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Сначала автобус столкнулся с УАЗом, который по инерции врезался в семь впереди стоящих автомобилей. После этого он снёс ограждение и столкнулся с другим автобусом, который стоял на остановке.