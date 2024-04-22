Красногорск, 22 апреля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения Героя России в Московской области. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

РИА Новости/Мария Девахина

«В дежурную часть Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от местного жителя 1955 года рождения о том, что в деревне Вырубово водитель трактора причинил ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел. Им оказался житель Москвы 2001 года рождения.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Назначено проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее передавало ИА Регнум, Следственный комитет РФ сообщил, что в деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.