Вашингтон, 22 апреля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Украина к концу российской специальной военной операции может потерять контроль почти над половиной территорий, но если боевые действия продолжатся, то Украина потеряет 100% территории, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Карта Украины изменится навсегда. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50% своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит 100%», — сказал он в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, лето начнётся с того, что наступит стратегическая победа России и абсолютное поражение Украины в совокупности со свержением правительства главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.

17 апреля газета Politico написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Французское издание Le Figaro 12 апреля сообщило, что Запад уже ждёт поражения Украины в конфликте. По словам авторов статьи, огромные потери ВСУ из-за прозрачности фронта и точности ударов Вооружённых сил России делают любую украинскую атаку «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».