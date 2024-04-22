* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 22 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе 20 мая начнёт процесс рассмотрения жалобы и представления на приговор Дарьи Треповой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), осуждённой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщили в суде.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Судебное заседание, на котором начнётся рассмотрение апелляционных жалоб представителей защиты, а также апелляционного представления надзорного ведомства на приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Треповой Дарьи Евгеньевны и Касинцева Дмитрия Сергеевича, назначено на 20 мая в 10:00 мск», — сказали в суде.

Отмечается, что уголовное дело Треповой исообщника Дмитрия Касинцева, укрывавшего её после совершения теракта, будет рассматривать судья Сергей Винник.

Как передавало ИА Регнум, жалобы защиты и апелляционное представление на приговор Треповой поступили в суд 16 апреля.

В феврале в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда сообщили, что Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, потребовав приговор в виде 28 лет лишения свободы. Как сообщил её адвокат Даниил Берман, защита также обжаловала приговор.

25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей. Касинцева же приговорили к одному году и девяти месяцам колонии общего режима.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл 2 апреля 2023 года. Суд установил, что Трепова вручила Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате теракта военкор погиб, ещё 40 человек получили ранения. Во время допроса девушка призналась, что выполняла поручение украинских кураторов в надежде уехать на Украину.