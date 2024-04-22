Красногорск, 22 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту публикации сообщений о причинении телесных повреждений Герою России, жителю Московской области, сообщила пресс-служба ведомства 22 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

В социальных сетях была размещена информация о том, что в подмосковной деревне Вырубово мигранты из стран Средней Азии переехали на тракторе и избили местного жителя, Героя России, и что виновные не были привлечены к ответственности, сказано в сообщении СК.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ (главного следственного управления. — Прим. ред.) СК России по Московской области Старикову А. Ю. провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», — отметила пресс-служба.

Telegram-канал Readovka ранее сообщал, что пострадавший — командир глубоководного аппарата «Мир-2» Герой России Евгений Черняев. Он намеревался сфотографировать тракториста, нарушавшего правила дорожного движения, после чего злоумышленник переехал мужчину на тракторе и избил.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года СК сообщил, что в городе Алексине Тульской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в живот участнику специальной военной операции. Подозреваемый начал стрелять в воздух из огнестрельного оружия, а 33-летний участник СВО, который находился в городе в отпуске, попытался пресечь опасные действия дебошира. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В январе 2024 года полиция задержала и доставила в отдел троих человек, избивших в кафе в городе Чехове Московской области участника спецоперации. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Среди участников конфликта были иностранные граждане, они избили военнослужащего группой, отмечала пресс-служба ведомства.