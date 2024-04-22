Москва, 22 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным даст новый импульс развитию отношений между двумя странами.

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«Ещё раз выражаю благодарность за сегодняшнюю встречу, и уверен, что она даст новый толчок развитию наших отношений», — сказал Алиев.

Как передавало ИА Регнум, Алиев по приглашению Путина прибыл в Россию с рабочим визитом 22 апреля. Пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры двух стран в ходе переговоров рассмотрят ключевые вопросы развития отношений России и Азербайджана и обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.

В начале переговоров с Алиевым Путин отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Российский лидер предложил на переговорах в Москве обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.

В свою очередь, президент Азербайджана подчеркнул, что Россия является основополагающей страной в обеспечении региональной безопасности на Кавказе.