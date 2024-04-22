Москва, 22 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы арестовал арестовал Нахида Гусейнова — второго фигуранта дела об убийстве москвича на парковке, сообщает корреспондент ИА Регнум из зала суда.

Прокуратура москвы

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — огласила решение судья.

По словам самого подсудимого, он не считает себя виновным и якобы «ничего не знал», ходатайство об аресте просил отклонить.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его объявили в федеральный розыск. 19 апреля прокуратура Москвы сообщила о его задержании. Позже выяснилось, что соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья.

Сегодня, 22 апреля, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Аббасова до 18 июня.