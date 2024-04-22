Москва, 22 апреля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Волейболистка подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина могла покончить с собой, сообщил источник ИА Регнум.

Всероссийская федерация волейбола Волейболистка Арина Михайлина

По данным собеседника агентства, характер травм позволил предположить, что 21-летняя девушка пыталась покончить с собой. Её нашли вечером 21 апреля около здания общежития МЭИ на юго-востоке Москвы. Врачи не смогли спасти спортсменку.

При этом незадолго до трагедии Михайлина переписывалась со своим молодым человеком. По его словам, она будто прощалась. Это насторожило юношу, он вызвал к ней на адрес наряд скорой и сам поехал в общежитие. На тот момент спортсменка была жива и в медицинской помощи не нуждалась. Вскоре после отъезда медиков девушку нашли мёртвой.

Как ранее передавало ИА Регнум, Всероссийская федерация волейбола сообщила, что Михайлина, выступавшая за подмосковную команду по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово», скончалась в возрасте 21 года. Организация выразила соболезнования родным и близким спортсменки.

Михайлина была игроком молодёжной сборной России. В 2018 году в составе команды выиграла первенство России среди девушек до 17 лет, в 2019 году завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо — Водный Стадион», «Заречье».