Москва, 22 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Российская поэтесса Юнна Мориц намерена через суд запретить Сергею Никитину и его супруге Татьяне исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.

Dmitry Rozhkov Юнна Мориц

Реакция Юнны Мориц последовала на разразившийся в Сети на прошлой неделе после публикации ИА Регнум скандал. Тогда стало известно, что Сергей и Татьяна Никитины, уехавшие из России в США после начала специальной военной операции, как оказалось, не только поливали нашу страну грязью в Сети и агитировали собирать деньги на помощь воюющей с Россией Украине, но и выступают на фестивалях, часть средств со сборов которых также идёт на помощь Киеву.

Информация об этом быстро разлетелась в интернете и вызвала бурю негатива в адрес бардов Никитиных. Только на канале ИА Регнум в «Дзен» порядка двух тысяч читателей оставили возмущённые комментарии. Активисты обратились с призывом к соответствующим органам признать Никитиных иностранными агентами.

86-летняя поэтесса Юнна Мориц, узнав о фестивале, решила сделать всё, чтобы запретить использовать свои произведения для помощи преступному киевскому режиму.

«Команда юристов работает над тем, чтобы запретить Никитиным по всему миру исполнять песни на мои стихи», — сообщила ИА Регнум Юнна Петровна.

Юнна Мориц — советская и российская поэтесса, переводчица. Из-под её пера вышли десятки поэтических книг, в том числе такие, как «Лицо» (2000), «По закону — привет почтальону!» (2005), «В логове голоса» (1990) и др. Миллионам россиян и миллионам наших бывших соотечественников, ныне живущим в соседних суверенных государствах, знакомы строки произведений Юнны Петровны, которые вошли в замечательные советские мультфильмы: «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет».

Именно строки этих песен, на которых выросли несколько поколений, положены на музыку, написанную Сергеем Никитиным. Исполняет их Никитин вместе с супругой Татьяной. А с недавнего времени и с сыном Александром. В середине апреля из публикации иноагента Чулпан Хаматовой в запрещенной в РФ соцсети «Фейсбук» (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) стало известно, что в мае супруги Никитины планируют принять участие в фестивале «Возраст счастья» в черногорской Будве. Компанию им составят жалеющая, что террористы не смогли убить Захара Прилепина, Вера Полозкова, осуждающая россиян за неуважение к террористам из «Крокуса» Манижа, иноагент Дмитрий Быков и т.п. Часть вырученных на фестивале средств планируется отправить на помощь Киеву.

Юнна Мориц родилась в Киеве, в начале Великой Отечественной её семья эвакуировалась в Челябинск. Её отец Пётр Борисович работал в Челябинске на эвакуированном Луганском патронном заводе. В 1945-м семья вновь вернулась в Киев. В нынешней столице Украины Юнна Мориц поступила на заочное отделение филологического отделения Киевского университета. А год спустя поступила на дневное в Литературный институт им. Горького в Москве.

В ответ на вопрос, как события на Украине изменили её жизнь, Юнна Петровна в ноябре 2022 года отвечала: никак. И напоминала, что в 1999 году во время бомбёжек Белграда написала поэму «Звезда Сербости», в которой были такие строки: «Война уже идёт. Не с сербами, а с нами». По словам Юнны Петровны, поэт — это свидетель, который не меняет показаний в зависимости от пожеланий Америки, Европы или НАТО. «И я, как свидетель, написала о том, что бомбёжки Белграда уничтожили международное право методами фашизма. Этот фашизм под видом «гуманитарных» военных операций, вторжений, переворотов, цветных революций стал кровавым диктатором «мирового порядка», где один гегемон рвётся возглавить планету Земля и диктовать свои «ценности, интересы, санкции». Всё, что происходит в Украине, — документальное свидетельство «мирового порядка», который гримирует фашизм под героев национально-освободительной войны, сжигая людей живьём, убивая мирное население, продвигая войска НАТО вплотную к границе России, при этом истерически вопя, что Россия придвинулась вплотную к войскам НАТО», — заключила тогда Юнна Мориц.