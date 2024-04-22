Пятигорск, Ставропольский край, 22 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Управление МВД по Северному Кавказу провело проверку по факту происшествия на КПП «Герзельский мост», сообщила 22 апреля пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

ГУ МЧС по Чеченской Республике Алихан Цакаев

В частности, в публикации говорится, что водитель автомобиля GMC Yukon, имя которого в МВД называть не стали, ехал по встречной полосе федеральной трассы Р-217 «Кавказ», создавая угрозу для участников дорожного движения. На требования показать документы он не отреагировал, вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться.

«В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанёс несколько ударов правоохранителям», — сообщили в МВД.

В релизе также указывается, что ведомство закончило проведение проверки, её результаты направят в следственные органы Следственного комитета России.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры задержания руководителя чеченского главка МЧС Алихана Цакаева на границе с Дагестаном. Силовики вместе с сотрудниками ДПС вытащили 47-летнего мужчину из чёрного внедорожника и положили на землю.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее постыдной провокацией и призвал привлечь виновных к ответственности. Он заявил, что Цакаев не допускал грубых нарушений. У него был выходной, поэтому служебных документов и формы при себе не было.

Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, подчеркнул, что инцидент на КПП требует самого внимательного и детального анализа, в ситуации разберутся правоохранительные органы.