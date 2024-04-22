Москва, 22 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы приговорил жителя столицы Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по делу о фейках про ВС России. Заседание суда состоялось 22 апреля, следует из базы данных Мосгорсуда.

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Уголовное дело было заведено после уличного опроса «Радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в июле 2022 года.

По данным СМИ, в интервью мужчина говорил в том числе о специальной военной операции на Украине, в частности о событиях в Буче.

Сторона обвинения просила для Коховца 5,5 года заключения в колонии общего режима, сам подсудимый в последнем слове попросил оштрафовать его. Коховец после оглашения приговора заявил, что доволен решением суда и не планирует его обжаловать.

Как передавало ИА Регнум, украинский города Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После ВС России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

В декабре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отказ Украины предоставить России список погибших в Буче доказывает факт инсценировки, исполненной Украиной по указанию США и Британии.