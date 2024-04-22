Москва, 22 апреля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Москве состоялся форум молодых предпринимателей «Создай наше», организованный Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Выступая на пленарной дискуссии «Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России», помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что на сегодняшний день в стране открывается окно возможностей для молодых бизнесменов, и именно они могут стать драйвером роста всей экономики.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«У нас в экономике сейчас будет происходить несколько серьезных структурных изменений. И каждое такое изменение — это возможность себя реализовывать. Очень важно, чтобы большее количество ребят себя пробовали в предпринимательстве, в создании, придумывании новых продуктов, подходов, чтобы завоевывать разного рода рынки. Это такая сила, такая энергетика, которые будут двигать экономику вперед», — заявил Орешкин.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что сегодня из всех предпринимателей каждый четвертый — это представитель молодежи. И именно среди них отмечается самый большой запрос на информацию и меры господдержки. Чтобы отвечать на эти запросы, была создана Цифровая платформа МСП.РФ, с помощью которой бизнесмену предоставляют инструменты и навыки, которые необходимы от момента создания бизнеса до выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных стран.

«Отдельной задачей, которую мы решали с регионами, было создание единых правил и предоставление одинаковых возможностей предпринимателям от Калининграда до Магадана для получения мер поддержки по единым правилам и стандартам. Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержке в онлайне», — добавил Исаевич.

Глава АСИ Светлана Чупшева, в свою очередь, обратила внимание на эволюцию запросов бизнеса в России. По ее словам, она обусловлена целым рядом факторов, включая прошедшую пандемию и антироссийские санкции.

«Ушли бренды, мировые компании. И наш, российский бизнес, в том числе региональный, быстро сориентировался. У нас появилось очень много новых, молодых предпринимателей, которые открыли бизнес в технологической сфере, сфере потребительских товаров, появились новые бренды одежды, косметики, индустрия развлечений и креативная индустрия — то, чем мы пользуемся ежедневно, то, что окружает нас», — отметила Чупшева.

Одно из преимуществ малого предприятия — это большая география для организации своей деятельности, подчеркнул председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

«Есть география, куда не дотянется большой бизнес, потому что ему это будет слишком дорого, сложно и неэффективно. Есть кастомизация, то есть адаптация продукта под специфические потребности клиента, где для малого бизнеса предоставляется великолепная возможность творить в хорошем смысле», — заявил он.

Также на площадке форума «Создай наше» своим опытом с гостями поделились представители сейлз-хауса «Газпром-медиа», Тинькофф Банк, «Яков и Партнеры» и других компаний. В рамках мероприятия прошли питчинги, деловые сессии для предпринимателей. Кроме того, на форуме работала специальная зона для консультаций. Ответы на вопросы бизнеса дали представители Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи, АСИ, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга и другие.