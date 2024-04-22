Москва, 22 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки при попытке скрыться совершали другие преступления, заявила 22 апреля следователь в Замоскворецком суде, где рассматривается ходатайства следствия об аресте шести фигурантов этого дела.

ИА Регнум

«Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка», — сказала она, не уточнив, о чём именно идёт речь.

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Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его объявили в федеральный розыск. 19 апреля прокуратура Москвы сообщила о его задержании. Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья.

22 апреля следственные органы ходатайствовали об избрании шестерым фигурантам дела, среди которых Аббасов, его родственники и друзья, меры пресечения в виде заключения под стражу. Аббасов при рассмотрении ходатайства возражал против ареста, заявив, что не хотел убивать, «но так получилось».

Кроме того, выяснилось, что отец обвиняемого в убийстве пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.

В итоге Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова. Фигуранта дела отправили под стражу до 18 июня.