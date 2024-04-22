Киев, 22 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Ситуация в мире сегодня играет на руку России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу.

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Так Зеленский ответил на вопрос Травера, видит ли он связь между Украиной и недавней эскалацией между Ираном и Израилем и ситуацией в секторе Газа.

Зеленский в ходе интервью согласился, что Киеву нужно признать сильные стороны Москвы.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима заявил, что страны Запада боятся России и возможной войны с РФ и именно поэтому не участвуют в боевых действиях на Украине напрямую.

Он пояснил, что находится «в шоке» от такой помощи западных стран Израилю и не понимает, почему аналогичная помощь не оказывается Украине, при том что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО.