Москва, 22 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в Москве. Фигуранта дела отправили под стражу до 18 июня.

Сергей Савостьянов/ТАСС Шахин Аббасов

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — огласил решение судья.

Объясняя арест, следователь отметила, что Аббасов, находясь на свободе, может скрыться или воздействовать на родственников убитого. По её словам, отец обвиняемого попытался урегулировать вопрос с потерпевшими с целью избежать уголовное преследование сына.

Как передавало ИА Регнум, в суде при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу Аббасов возражал против ареста.

Кроме того, его адвокат добавил, что вину Аббасов признаёт частично, так как не согласен с квалификацией, и предложил ограничиться домашним арестом.

17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Помимо Аббасова, силовики задержали отца, друга и дядю подозреваемого. Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья.

Позже дело переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

По месту жительства Аббасова, а также у лиц из его окружения прошли обыски. В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли 44 млн рублей. Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет.

22 апреля следственные органы ходатайствовали об избрании шестерым фигурантам дела, среди которых Аббасов, его родственники и друзья, меры пресечения в виде заключения под стражу.