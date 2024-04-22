Москва, 22 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила 22 апреля пресс-служба Кремля.

Хамзин / РИА Новости

«Глава государства вручит государственные награды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в строительство БАМа», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 года Владимир Путин на совещании по вопросам развития Восточного полигона отметил, что объёмы перевозок на данном направлении за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, и загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Президент поручил правительству и РЖД определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба.

Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены — в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает, заявил глава государства 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года вырастет с 173 млн до 210 млн тонн в год, отметил президент.

На Железнодорожном съезде 15 декабря Владимир Путин призвал в условиях спецоперации обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры полигона, подчеркнул он.