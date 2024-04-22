Москва, 22 апреля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича в результате конфликта из-за парковки, пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело. Об этом 22 апреля сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы.

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«Отец Шахина Аббасова общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела», — заявил следователь на заседании суда по вопросу об избрании обвиняемому меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре мужчине. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Позднее прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в Ростовской области.

Также правоохранители задержали дядю подозреваемого. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья. В этом они признались во время допроса.