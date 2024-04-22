Варшава, 22 апреля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. У Польши нет зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно передать Киеву, заявил 22 апреля премьер-министр республики Дональд Туск.

Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Если речь идёт о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности», — сказал Туск журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

18 апреля глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба вновь заявил о том, что киевскому режиму необходимы системы противовоздушной обороны, такие как американская Patriot и франко-итальянская SamрТ. По его словам, только они способны перехватывать российские баллистические ракеты.

Позднее в этот же день Дональд Туск заявил, что Варшава не готова и не имеет возможностей поставить Киеву ЗРК Patriot.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

По словам экспертов, российские истребители Су-35 оказались проблемой для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США на Украине из-за оснащённости развитой системой радиоэлектронной борьбы. Также российский самолёт способен создавать специальные ложные цели, что серьёзно усложняет наведение зенитных ракет по нему.