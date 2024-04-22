Москва, 22 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве жителя Москвы в результате конфликта из-за парковки, при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в суде возражал против ареста.

Сергей Савостьянов/ТАСС Шахин Аббасов

«Возражаю (против меры пресечения — прим. ред.). Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — сказал он в суде через переводчика.

Кроме того, его адвокат добавил, что вину Аббасов признаёт частично, так как не согласен с квалификацией, и предложил ограничиться домашним арестом.

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Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из столичного региона. Силовики задержали отца, друга и дядю подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

Дело переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

19 апреля прокуратура Москвы сообщила о задержании подозреваемого в убийстве в Ростовской области, а МВД показало кадры допроса. Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья.

В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли 44 млн рублей. Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет.

22 апреля следственные органы ходатайствовали об избрании шестерым фигурантам дела, среди которых Аббасов, его родственники и друзья, меры пресечения в виде заключения под стражу.