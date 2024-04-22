Киев, 22 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Бывший полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, которого в СМИ прозвали координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.

кадр из видео Роман Червинский

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Защитники сообщили, что его похитили», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что, по словам юриста Константина Глобы, 19 апреля срок содержания Червинского под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) завершился. При этом суд отказался рассматривать его дело и не установил дату следующего заседания. После этого Червинского снова направили в СИЗО.

По словам адвоката, в изоляторе к Червинскому не пустили ни его супругу, ни адвокатов. Утверждается, что на данный момент точное местонахождение экс-полковника ВСУ неизвестно. В частности, правоохранители обращались в киевский следственный изолятор с запросом о размещении Червинского, но там им отказали в его принятии без судебного решения о продлении меры пресечения.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

28 сентября 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила мнение, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.

О том, что в подрыве «Северного потока» и «Северного потока ― 2» якобы замешан украинский полковник Роман Червинский сообщили американские СМИ. 11 ноября газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников и европейские источники, сообщила, что именно он является координатором атаки на газопроводы.

Вместе с тем, политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что Соединённые Штаты если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль.

Он отметил, что история с группой украинцев на корабле, а также имя экс-полковника ВСУ Червинского появилась сразу после неожиданного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту США Джо Байдену.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года член Общественной палаты России Илья Ремесло сообщил, что целый ряд фактов в деле о подрыве «Северных потоков» свидетельствует о связи американских и украинских спецслужб.

Юрист сослался на обращение депутатов Государственной думы в Следственный комитет с заявлением о преступлении, которое пролило свет на организацию теракта на трубопроводах «Северный поток».

Так, отмечается, что с целью проведения «операции под чужим флагом» создали украинскую группу диверсантов, куратором которой выступил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), а непосредственным руководителем группы являлся разведчик Червинский.

В апреле 2023 года Романа Червинского задержали на Украине по обвинению в государственной измене и превышении служебных полномочий. Экс-военный летом 2022 года пытался без согласования с руководством провести операцию по захвату самолёта ВКС России, завербовав российского пилота. Лётчик ВКС якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, однако фактически произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, по которому ВС России в июле 2022 года нанесли удар.